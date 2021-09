Mehrere Autos bei Brand in Wiener Tiefgarage zerstört

In der Nacht auf Dienstag sind mehrere Pkws in der Tiefgarage eines Wohnhauses in der Hirschstettner Straße in Wien in Brand geraten. Dichter Rauch drang aus der Ausfahrt und drohte, in die Wohnungen einzudringen.

Die Berufsfeuerwehr drang sofort unter Atemschutz mit einer Löschleitung in die komplett verrauchte Garage ein, lokalisierte den Brand und begann mit den Löscharbeiten. Zusätzlich musste eine zweite Löschleitung unter Atemschutz gelegt und der Brand mit Löschschaum bekämpft werden.

Mehrere Autos zerstört

Mit Hilfe von Hochleistungslüfter konnte das Stiegenhaus rauchfrei gehalten und der Rauch aus der Garage gedrückt werden. Die Bewohner des Wohnhauses mussten ins Freie gebracht werden.

Etwa eine halbe Stunde dauerten die Löscharbeiten, danach wurde die Garage mit Großlüftern rauchfrei gemacht. Bei dem Brand gab es keine Verletzten, jedoch wurden vier Pkws sowie Wasser- und Elektroinstallationen zerstört.

Der Brand erforderte 68 Einsatzkräfte der Wiener Berufsfeuerwehr. Die Brandursache ist derzeit unklar.

