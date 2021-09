21-Jähriger soll bei Handyraub Opfer geschlagen haben

Am Samstagabend wurde die Polizei wegen einem Raub in der Hettenkofergasse in Wien-Ottakring alarmiert.

Ein 21-jähriger Serbe dürfte das Opfer, einen 18-Jährigen, im Zuge des Raubes geschlagen haben. Bei dem Tatverdächtigen konnte das Mobiltelefon nicht gefunden werden.

Laut Opfer waren mehrere Personen anwesend und jeder von ihnen könnte das Handy an sich genommen haben. Die Tat soll von einer Frau gefilmt worden sein.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: