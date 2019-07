Mehr Kompetenzen für Wiener Standortanwalt

Seit 1. Juli gibt es in allen Bundesländern sogenannte "Standortanwälte". Bei Genehmigungsverfahren sollen sie die "volkswirtschaftliche Bedeutung, das öffentliche Interesse (Arbeitsplätze zum Beispiel) unterstützen. In Verfahren, in denen eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) notwendig ist, hat er Parteienstellung. Der Standortanwalt steht auf der Seite der Projektwerber.

In Wien wurde im Mai Alexander Biach, Vizepräsident der Wiener Wirtschaftskammer, zum Standortanwalt. Nun haben Stadt Wien und Wirtschaftskammer vereinbart, dass die bundesgesetzlichen Kompetenzen des Standortanwalts auch auf die Landesebene ausgedehnt werden.

Das heißt, der Wiener Standortanwalt wird künftig auch Stellungnahmen in öffentlichen Verfahren abgeben können, für die keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden muss. Das sind zum Beispiel Flächenwidmungsverfahren, Stadterweiterungsprojekte wie die Seestadt Aspern, Projekte zum Öffi-Ausbau oder zur Straßeninfrastruktur. Wird beim Heumarkt-Projekt eine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig, ist Biach dann auch für den Heumarkt zuständig.