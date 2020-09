Mehr als 100 Anzeigen: Polizei stoppt Raser, Alko- und Drogenlenker

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag führte die Wiener Polizei bezirksübergreifende Planquadrate in Wien-Landstraße, -Favoriten und -Simmering durch. Im Zuge des koordinierten Einschreitens aller Einsatzkräfte wurden am Ende mehr als 100 Anzeigen erstattet.

Acht Lenker unter Beeinträchtigung von Suchtmitteln sowie ein Alko-Lenker wurden erwischt, Außerdem wurden zwei Kennzeichen wegen schwerer Mängel abgenommen. Fünf Fahrer waren zudem ohne Führerschein unterwegs bzw. ein Mann mit einem gefälschten.

Ein Raser ging der Polizei ebenfalls ins Netz. Der Verkehrsrowdy war mit 110 km/h im Stadtgebiet unterwegs.

