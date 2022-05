Medizinischer Notfall: Maschine der Qatar Airways in Wien gelandet

Wegen eines medizinischen Notfalls an Bord hat am frĂĽhen Montagnachmittag eine Maschine der Qatar Airways auf dem Weg von Doha nach Chicago (Kurs QR725) eine Ausweichlandung auf dem Flughafen Wien unternommen.

Die betroffene Passagierin wurde nach Airport-Angaben von der Flughafenambulanz erstversorgt und zum Transport in ein Krankenhaus an die Rettung ĂĽbergeben. Die Boeing 777 trat noch am Nachmittag ihren Weiterflug an.