Maulkorb für unzufriedene Patientinnen

Die Praxis jener Wiener Abtreibungsärztin, bei der es wiederholt zu schweren Pannen gekommen sein soll, ist vorerst geschlossen (der KURIER berichtete).

Offenbar nicht die einzige Ordination in Wien, in der Handlungsbedarf besteht. Dem KURIER liegt der Fall eines Wiener Gynäkologen vor, der in den vergangenen Jahren wiederholt versucht hat, unzufriedene Patientinnen juristisch einzuschüchtern. Die Frauen hatten sich über merkwürdige Verschreibungspraktiken beschwert.

Eine davon ist Frau R. (Name geändert). Der Arzt verordnete ihr mehrere Medikamente und verrechnete ihr dafür einen dreistelligen Euro-Betrag. Wie Frau R. später herausfand, waren einige dieser Arzneien in Österreich nicht zugelassen, andere wiederum hätten über die Krankenkasse verrechnet werden können.