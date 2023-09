Massenrangelei in Wien: Mann zückt Machete

Bei einer Rauferei in einem Leiharbeiter-Unternehmen am Sonntag in Wien-Wieden soll eine der mehreren Dutzenden beteiligten Personen zumindest einen Mann mit einer Machete an der Hand verletzt haben.

"Der Tatablauf, die Hintergründe sowie die genaue Anzahl der involvierten Personen ist noch nicht restlos geklärt. Die Ermittlungen laufen", hieß es in einer Aussendung der Polizei.

➤ Mehr lesen: Massenschlägerei am Reumannplatz: Verdächtiger zog Messer

➤ Mehr lesen: Macheten-Angriff in der Brigittenau: Polizei fand neue Zeugen

➤ Mehr lesen: Mann mit Machete in Wiener U-Bahn-Station getötet, Täter flüchtig