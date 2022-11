Maske in den Wiener Öffis: Viele Meinungen zu wenig Stoff

Gebratene Nudeln

Für jede Person, die beim Lokalaugenschein die Maske als „nervig“ und die Tragepflicht als „sinnlos“ bewertet, gibt es auch eine Gegenstimme. Unter ihnen ist der 19-jährige Ben.

Der Zivildiener sitzt in der Station Schottentor am Bahnsteig und isst gebratene Nudeln aus der Box. Danach will er seine Maske wieder aufsetzen. „Das ist vorgeschrieben. Außerdem will ich andere schützen.“ Letzteres wiege für ihn ohnehin schwerer als eine Verordnung.

Was dem 19-Jährigen auffällt: Je später der Abend, desto weniger Maskenträger gibt es. „Um drei Uhr früh trägt sie kaum noch jemand. Ich habe sie nach dem Fortgehen auch schon vergessen.“ Die Hemmung, auch ohne Maske in die Öffis zu steigen, sei dann gering: „Irgendwie muss man heim.“

Maskenpflicht bleibt

Das Thema wird jedenfalls noch länger für Diskussionen sorgen: Wie berichtet, hat die Stadt Wien angekündigt, die Maskenpflicht bis mindestens Jänner beizubehalten.