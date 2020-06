Liebesdienste für die neue Mahü

Darf ich dich umarmen?", fragt Hanna Schwarz. Die Passantin schaut zuerst irritiert, lässt sich dann aber fest drücken. "Für die neue Mariahilfer Straße", erklärt Schwarz und drückt der jungen Frau noch gelbe Primeln in die Hand. Dazu tönte Robbie Williams "She’s The One" über die Straße.

Blumen, Liebeslieder und herzliche Umarmungen sind gerade am Valentinstag keine Seltenheit. Doch die Mitglieder der Initiative "Autofreie Straße" erweisen diese Liebesdienste am Freitag nicht ihren Partnern oder Lebensgefährten – sondern der neuen Mariahilfer Straße.