Margareten: Auftakt zu "Science Fiction im Park" mit Woodie Allen

Während das Film Festival auf dem Rathausplatz zu Ende gegangen ist, geht es in Margareten erst so richtig los: Am Montag startet das traditionelle „Science Fiction im Park“ im Bruno-Kreisky-Park.

Auftaktfilm des 2007 gegründeten Festivals ist „Der Schläfer“ von Woodie Allen (USA 1975). Die Komödie handelt von einem eingefrorenen Klarinettisten, der 200 Jahre später wieder aufgetaut wird und in einem autoritären Polizeistaat wiedererwacht.

Weiter geht es am Dienstag mit dem Science-Fiction-Thriller „Source Code“ (US 2011), in dem ein Soldat als Teil eines Anti-Terror-Programms die letzten acht Minuten eines Opfers immer wieder und wieder und durchlebt.

UdSSR-Satire

Am 8. September ist die Komödie „KIN-DZA-DZA!“ (UdSSR 1986) am Start, die sich um zwei Russen auf einem fremden Planeten namens Plük dreht. Der Film begeistert mit seiner grotesken Gesellschaftssatire und wurde so zu einem absoluten Kultfilm und Highlight des sowjetischen Kinos.

Das Grande Finale der sechsteiligen Filmwoche macht am Samstag „Planet der Affen“ (US 1968). In diesem 60er-Jahre Klassiker landet ein Astronaut nach langer Reise durch Raum und Zeit auf einem Planeten, der von hyperintelligenten Affen beherrscht wird.

Die Filme starten jeweils um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Nähere Infos: https://volxkino.at/scifi-kino/