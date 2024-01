Zerstückelte Leiche im Marchfeldkanal: 38-jähriger Iraner festgenommen

Es war ein schockierender Fund, den ein Fischer am 13. Jänner im Wiener Marchfeldkanal machte. Er entdeckte Leichenteile. Seitdem läuft die Arbeit des Landeskriminalamts Wien (Gruppe Leib/Leben) auf Hochtouren - offenbar mit einem ersten Erfolg.

Denn wie der KURIER in Erfahrung bringen konnte, dürfte es in dem Fall zu einer ersten Festnahme gekommen sein. Es soll sich offenbar um einen 38-jährigen Iraner handeln, der am Dienstag im Bezirk Mistelbach festgenommen wurde.

Dies bestätigte am Dienstagmorgen auch die Landespolizeidirektion Wien per Aussendung. Der Mann "wird derzeit von Ermittlern des Landeskriminalamtes Wien umfassend einvernommen", heißt es darin.

Dass noch weitere Festnahmen folgen, ist nicht ausgeschlossen.