Wien

Marathon-Läufer attackiert nach Kollaps Ehefrau und Polizisten

Beim Vienna City Marathon wurde ein Läufer nach einem Zusammenbruch auf einmal rabiat.
20.04.2026, 11:18

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Marathon-Läufer attackiert nach Kollaps Ehefrau und Polizisten

Kurz vor dem Zieleinlauf des Vienna City Marathons kollabierte ein 39-jähriger Läufer aus Litauen am Sonntag gegen 14 Uhr beim Vienna City Marathon. Polizeischüler, die dort als Streckenposten eingesetzt waren, brachten den Mann schnell zu einem Rettungsdienst.

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Kurze Zeit später kam der 39-Jährige dann wieder zu sich, wurde aber plötzlich rabiat. Er attackierte seine Ehefrau und riss sie an den Haaren. Eine Polizistin schritt ein, wurde von dem Mann dann aber in den Finger gebissen. Weitere herbeigeilte Polizisten nahmen den Mann fest und er wurde ins Spital gebracht. Dort wurde vermutet, dass sein Verhalten auf seinen Schockzustand zurückzuführen war. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 39-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Auch die Polizistin musste in einem Spital behandelt werden. 

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Slideshow zum Durchklicken - die schönsten Eindrücke vom größten Laufevent Österreichs:

LEICHTATHLETIK: 43. VIENNA CITY MARATHON (VCM): START

LEICHTATHLETIK: 43. VIENNA CITY MARATHON (VCM): POLIZEI

Beim Wien-Marathon sind über 400 Polizeikräfte im Einsatz.

LEICHTATHLETIK: 43. VIENNA CITY MARATHON (VCM): 10-KILOMETER-LAUF

Beim Marathon nehmen rund 49.000 Läuferinnen und Läufer teil.

Vienna City Marathon

Auch das Wetter spielt heute mit.

LEICHTATHLETIK: 43. VIENNA CITY MARATHON (VCM): EINSATZKRÄFTE

Die Polizei ist auf den Marathon "bestens vorbereitet".

Eine Menschenmenge rennt einen Marathon auf einer asphaltierten Straße entlang.

Der Vienna City Marathon von oben. 

LEICHTATHLETIK: 43. VIENNA CITY MARATHON (VCM): CHESEREK (KEN) / TIONGIK (KEN)

Marathonläufer Micah Cheserek

Vienna City Marathon

Die Läufer vor der Votivkirche.

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