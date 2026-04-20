Marathon-Läufer attackiert nach Kollaps Ehefrau und Polizisten

Kurz vor dem Zieleinlauf des Vienna City Marathons kollabierte ein 39-jähriger Läufer aus Litauen am Sonntag gegen 14 Uhr beim Vienna City Marathon. Polizeischüler, die dort als Streckenposten eingesetzt waren, brachten den Mann schnell zu einem Rettungsdienst.

Kurze Zeit später kam der 39-Jährige dann wieder zu sich, wurde aber plötzlich rabiat. Er attackierte seine Ehefrau und riss sie an den Haaren. Eine Polizistin schritt ein, wurde von dem Mann dann aber in den Finger gebissen. Weitere herbeigeilte Polizisten nahmen den Mann fest und er wurde ins Spital gebracht. Dort wurde vermutet, dass sein Verhalten auf seinen Schockzustand zurückzuführen war. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 39-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Auch die Polizistin musste in einem Spital behandelt werden.