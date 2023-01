Mann wurde nach mehreren Eigentumsdelikten festgenommen

Ein Mann steht im Verdacht, vier Eigentumsdelikte in den letzten drei Tagen begangen zu haben. Unter anderem wird ihm ein versuchter Einbruchsdiebstahl in eine Arztpraxis sowie ein versuchter Raub in einer Trafik zur Last gelegt.

Der 31-jĂ€hrige Österreicher wurde von den Beamten des Stadtpolizeikommandos Josefstadt vorlĂ€ufig festgenommen und in die Außenstelle Mitte gebracht. Die Beamten vernahmen den TatverdĂ€chtigen. Er verweigerte aber eine Aussage zu den VorwĂŒrfen. Durch die Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht.

