Mann wurde in Wiener Werkstatt angeschossen

Ein 33-jähriger Mann wurde Sonntag Vormittag in einer Werkstatt in Wien angeschossen. Der Tschetschene wurde in den Bauch getroffen, er flüchtete nach dem Vorfall und begab sich eine Stunde später selbstständig in ein Krankenhaus.

Die genauen Umstände der Geschichte sind noch undurchsichtig. Fest steht: Der Vorfall ereignete sich um 9 Uhr in einer Werkstatt in der Prager Straße in Wien-Floridsdorf. Der 42-jährige Geschäftsführer der Werkstatt gab an, dass ein Mann plötzlich mit einem Schlagstock auf eine Glasscheibe eingeschlagen habe. Er habe sich gewehrt und daraufhin einen Schuss abgegeben.

Spital meldete Verletzten

Als die Polizei am Tatort eintraf, fehlte von dem unbekannten Verletzten jede Spur. Doch eine Stunde später informierte ein Spital die Wiener Polizei über einen Patienten mit Schussverletzung im Bauchbereich. Es dürfte sich um den geflohenen Mann handeln; es bestand laut ersten Angaben keine Lebensgefahr.Die Umstände dieses Zwischenfalls sind nun zentraler Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Der 42-jährige Geschäftsführer wurde vorläufig festgenommen. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt.