Mann wollte in Hietzing Frau mit Polster ersticken

Ein 50-jähriger Mann soll Mittwochnacht versucht haben, seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Wien-Hietzing mit einem Polster zu ersticken. Die 43-Jährige kam Donnerstagnachmittag auf eine Polizeiinspektion und erstattete eine entsprechende Anzeige.

Der Verdächtige kam nach telefonischer Kontaktaufnahme zur Polizeiinspektion und bestritt in der Einvernahme die Anschuldigungen. Auch der gemeinsame Sohn gab in einer Befragung an, dass es zwar öfters Streit gebe, er aber die Angaben der Mutter nicht bestätigen könne. Gegen den Mann wurde dennoch ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Hilfe für Gewalt-Betroffene gibt es hier:

Frauenhelpline (Mo – So, 0 – 24 Uhr, kostenlos), 0800 / 222 555