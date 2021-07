Häusliche Gewalt: Ehemann nach Attacke auf 22-Jährige festgenommen

Eine 22-Jährige hat in der Nacht auf Samstag die Polizei zu Hilfe gerufen, nachdem ihr Ehemann gedroht habe, sie umzubringen. Der 28-Jährige soll zudem versucht haben, die Frau mit einem Sessel zu schlagen, berichtete die Polizei am Sonntag. Die 22-Jährige konnte den Angriffen ausweichen und flüchtete aus der Wohnung am Margaretengürtel.

Annäherungsverbot

Der Beschuldigte wurde wenig später in der Wohnung im Bezirk Margareten festgenommen und mit einem Betretungs- und Annäherungsverbot belegt. Die 22-Jährige sagte aus, ihr Mann habe sie auch früher schon angegriffen: „Angaben der Frau zufolge soll es bereits in der Vergangenheit zu Drohungen und körperlichen Übergriffen gekommen sein“, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich.