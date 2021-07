Handyverkäufer stellte bewaffneten Räuber in Währing

Es war kurz nach 17 Uhr, als ein Mann am Donnerstag mit gezogenem Messer in einem Handyshop am Währinger Gürtel Geld forderte. Der 23-jährige Geschäftsinhaber kam zunächst der Forderung nach, übergab dem Räuber das Bargeld. "Da hast, aber jetzt schleich dich!", rief er dem Mann zu. Doch dabei blieb es nicht.

Als der Räuber das Geschäft verließ, sei eine extreme Wut in ihm aufgestiegen, schilderte der Geschäftsmann später gegenüber der Polizei. Also nahm er die Verfolgung auf und verständigte gleichzeitig die Polizei. Der Täter verlor auf seiner Flucht sowohl das Messer, als auch das Geld. Der Handyshop-Betreiber bekam Unterstützung von einem weiteren Passanten, gemeinsam konnten sie den Mann schließlich einholen und so lange festhalten, bis die Polizei eintraf.

Der Verdächtige wurde schließlich festgenommen. Er hatte keine Dokumente bei sich, seine Identität steht noch nicht fest. Der Mann wird auf ein Alter von 35 Jahren geschätzt, die Erhebungen laufen.