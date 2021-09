Mann wegen mehrfachen Raubes und versuchten Mordes festgenommen

Die Ermittler des Landeskriminalamtes Wien konnten einen Mann ausfindig machen, der in Italien gesucht wurde.

Am Dienstagvormittag wurde der 29-jähriger Marokkaner wegen des Verdachts des dreizehnfachen schweren Raubes festgenommen. Darüber hinaus steht er im Verdacht eines versuchten Mordes in Italien.

Der Mann konnte in der Prager Straße in Wien-Floridsdorf gefunden werden und wurde in eine Justizanstalt gebracht.

