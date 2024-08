Polizei findet Hehlerware, Waffen und Drogen - und eine Katze

Bei Schlosserarbeiten wurde am Montag in Ottakring ein Mann in einer Wohnung gefunden, der dort nicht gemeldet war. In der Wohnung konnten unter anderem drei E-Scooter, zwei Fährräder, rund 20 Mobiltelefone, zwei Laptops sowie Bargeldbestände in der Höhe von von rund 14.680 Euro gefunden und sichergestellt werden.