Ein 30-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in Wien-Liesing von zwei Männern vor seinem Wohnhaus angegriffen worden. Zeugen hörten den Lärm und die Schreie und verständigten die Polizei, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer. Einer der Angreifer soll ein Messer, der andere einen Holzstock dabeigehabt haben. Als Polizisten den Tatort erreichten, flüchteten die beiden Männer, die Fahndung verlief vorerst ohne Erfolg. Der Angegriffene wurde von der Berufsrettung Wien versorgt.

Der 30-Jährige verließ laut der Sprecherin gerade das Haus, als er von zwei bisher Unbekannten angesprochen worden sei. "Kurz darauf sollen die beiden Männer begonnen haben, auf den 30-Jährigen einzuschlagen und einzutreten", sagte sie weiter. Das Opfer riss sich los und rannte davon. Die Männer holten ihn jedoch ein und sollen ihn erneut traktiert haben.