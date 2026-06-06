Polizei wollte Streit schlichten: Frau schlug zu

Bei einem nächtlichen Einsatz in Wien-Liesing sind drei Polizeikräfte verletzt worden. Sie waren wegen eines Streits zwischen einer 27-Jährigen und ihrem Freund in der Nacht auf Freitag gegen 2.30 Uhr in die Pölleritzergasse gerufen worden, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer am Samstag. "Während die Beamten den Freund der 27-Jährigen zum Sachverhalt befragten, zeigte sich die Frau zunehmend aggressiv." Schließlich habe sie eine Polizistin körperlich attackiert.

Schreie und Promille

"Sie gestikulierte wiederholt mit den Händen, unterschritt mehrmals den erforderlichen Abstand zu den einschreitenden Beamten und schrie lautstark herum", so die Sprecherin. Dann habe die 27-Jährige der Polizeibeamtin mit der Faust ins Gesicht geschlagen und gedroht, sie umzubringen. "Die Frau konnte nur unter Anwendung von Körperkraft festgenommen werden", sagte Steirer. Ein Alkotest ergab eine Alkoholisierung von über einem Promille. Die österreichische Staatsbürgerin wurde vorläufig festgenommen und angezeigt. Sowohl die Polizistin als auch zwei ihrer Kollegen wurden verletzt.