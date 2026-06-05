Mühlviertler ging auf Frau und 2 Polizeibeamte los
Ein 37-jähriger Mühlviertler hat in der Nacht auf Donnerstag in St. Georgen an der Gusen (Bezirk Perg) zuerst seine Ehefrau und dann noch zwei einschreitende Polizisten geschlagen.
Die beiden Beamten mussten daraufhin im Spital versorgt werden. Der Mann wurde zwischenzeitlich festgenommen. Nach seiner Einvernahme wurde er wieder freigelassen. Er wird angezeigt, so die Exekutive.
2 Beamte verletzt
Die 36-jährige Frau hatte mitten in der Nacht die Polizei alarmiert, dass ihr Mann sie schlage. Als die Streife eintraf, hörten die Beamten einen lautstarken Streit. Sie wollten einschreiten, aber der Mann war wenig kooperativ, daher forderten sie Verstärkung an. Aber auch das beeindruckte den Tobenden nicht. Er schlug einer Polizistin mit der Faust ins Gesicht und verletzte dabei auch einen weiteren Polizisten. Schließlich gelang es, ihn zu fixieren. Die Ehefrau blieb laut Polizei unverletzt.
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