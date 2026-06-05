Mühlviertler ging auf Frau und 2 Polizeibeamte los

Ein 37-jähriger Mühlviertler hat in der Nacht auf Donnerstag in St. Georgen an der Gusen (Bezirk Perg) zuerst seine Ehefrau und dann noch zwei einschreitende Polizisten geschlagen.

Die beiden Beamten mussten daraufhin im Spital versorgt werden. Der Mann wurde zwischenzeitlich festgenommen. Nach seiner Einvernahme wurde er wieder freigelassen. Er wird angezeigt, so die Exekutive.