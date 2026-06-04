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Kärnten

Kärntner schlug Ehefrau mit Schlüsselbund und attackierte Polizisten

Ein Betretungs- und Annäherungsverbot wurde ausgesprochen.
04.06.2026, 09:27

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Ein Polizist in Uniform geht an einem silbernen Polizeiauto mit blauen und roten Streifen vorbei.

Ein stark betrunkener 45-jähriger Mann aus Villach soll am Mittwochabend seine 41-jährige Frau in der gemeinsamen Wohnung mit einem Schlüsselbund geschlagen und dadurch am rechten Arm verletzt haben. 

Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, so die Polizei. 

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Außerdem verhielt er sich gegenüber den einschreitenden Polizisten so aggressiv, dass er festgenommen werden musste. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert und wird angezeigt.

Villach Kärnten
Agenturen  | 

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