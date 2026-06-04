Kärntner schlug Ehefrau mit Schlüsselbund und attackierte Polizisten

Ein stark betrunkener 45-jähriger Mann aus Villach soll am Mittwochabend seine 41-jährige Frau in der gemeinsamen Wohnung mit einem Schlüsselbund geschlagen und dadurch am rechten Arm verletzt haben.

Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, so die Polizei.