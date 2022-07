Mann versuchte in Wien-Floridsdorf in zwei Pkw einzubrechen

Am Donnerstag verständigten gleich mehrere Anrainer in Floridsdorf die Polizei. Sie hatten einen Mann beim Versuch beobachtet, in mindestens zwei Pkw einzubrechen. Dabei habe er die Türen beider Autos beschädigt. Polizisten der Polizeiinspektion Kürschnergasse konnten den Beschuldigten, einen 33-jährigen österreichischen Staatsbürger, festnehmen. In seinem Pkw stellten die Beamten Einbruchswerkzeug sicher.

