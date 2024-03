Mann verschwand auf Donauschiff: Tot in der Lobau gefunden

Am 14. Februar war ein Besatzungsmitglied eines Tankschiffes durch einen Kollegen bei der Polizei als abgängig gemeldet worden. Das Tankschiff soll um 10 Uhr vom Ölhafen Lobau abgelegt haben. In Bratislava wurde bemerkt, dass das Schiffsmitglied nicht mehr an Bord ist.

Bei dem Abgängigen handelt es sich um einen 41-Jährigen deutschen Staatsangehörigen. Eine Personenfahndung mittels Wasserpolizei und auch Polizeihubschrauber verlief vorerst negativ.