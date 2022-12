Am Montag gegen 22.30 Uhr rief eine Frau in Meidling die Polizei und sagte, dass ein Mann mit einem Messer auf ihrer Terrasse versucht, die Tür aufzudrücken. Als der Verdächtige das Telefonat bemerkte, flüchtete er. Im Zuge einer Sofortfahndung konnte ein 56-jähriger Österreicher in seinem Auto angehalten werden. Da im Fahrzeug auch die vermutliche Tatwaffe, ein Klappmesser, gefunden wurde, wurde der Mann sofort vorläufig festgenommen.

Der Tatverdächtige und das Opfer kennen sich, warum er in die Wohnung der Frau eindringen wollte, ist aber noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Beamten sprachen gegen den 56-Jährigen ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus. Der Tatverdächtige befindet sich in Polizeigewahrsam. Er wird wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung, des Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung angezeigt.

