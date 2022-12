Zwölfjähriger soll bei Raubversuch Jugendliche attackiert haben

Am Montagabend wurden ein 16- und ein 17-Jähriger am Dr. Adolf-Schärf-Platz in der Donaustadt von einem Trio angesprochen. Die Burschen waren 12, 14 und 17 Jahre alt. Einer davon soll dabei eine Softair-Pistole gezückt und die Jugendlichen aufgefordert haben, ihm ihre Handys zu geben. Weil die Opfer das aber nicht taten, soll der Zwölfjährige die beiden mit Fäusten attackiert haben. Trotzdem konnten die älteren Jugendlichen davonlaufen und die Polizei rufen, die alle drei Tatverdächtigen kurze Zeit später festnehmen konnte.

Zwei weitere Raubüberfälle am Montag

Raub-Alarm gab es bei der Polizei am Montagabend auch in zwei weiteren Fällen - und zwar beide Male in der Laxenbuger Straße: Ein bisher unbekannter Täter soll am Montag in einer Trafik Zigaretten verlangt haben. Dann zog er eine silberne Schusswaffe und forderte außerdem noch Bargeld. Der Mann, der eine FFP2-Maske trug, konnte mit dem Bargeld fliehen. Die Sofortfahndung verlief negativ.

Kurze Zeit später betrat ein Mann eine Tankstelle in der Laxenburger Straße, legte seinen Rucksack auf den Tresen und soll, nachdem er kurz eine schwarze Pistole vorzeigt hatte, Bargeld gefordert haben. Der Angestellte gab ihm sofort das Geld. Außerdem soll der unbekannte Täter Zigaretten verlangt haben, welche ihm auch ausgehändigt wurden. Der Verdächtige konnte trotz sofort ausgelöster Fahndungsmaßnahmen flüchten. Es soll kein Zusammenhang zwischen den Überfällen bestehen.

Die Ermittlungen in allen drei Fällen laufen.

