Süßlicher Geruch: Nachbarn führen Polizei zu Cannabis-Zucht

Polizisten in Liesing kontrollierten am Montagabend routinemäßig einen 23-jährigen Österreicher. Dabei fanden sie eine geringe Menge Cannabis und eine größere Menge Bargeld. Weil der Verdacht bestand, dass der junge Mann auch mit Suchtmitteln handeln könnte, wurde eine Hausdurchsuchung an der Wohnadresse des 23-Jährigen durchgeführt. Dann waren es die Nachbarn, die den Mann noch mehr in den Fokus der Ermittler rückten. Sie gaben an, immer wieder durch Cannabis-Geruch aus der betreffenden Wohnung gestört zu werden.