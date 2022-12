Messerstich: Entflohener Häftling ging verletzt ins Krankenhaus

Wie lange der 23-jährige Häftling schon auf der Flucht war, will die Polizei nicht verraten, fest steht nur, dass diese jetzt vorbei ist. Der Mann wurde nämlich selbst zum Opfer einer Straftat. Am Montagmittag wurden die Beamten von Spitalsmitarbeiter gerufen, weil die einen Mann behandelten, der mit einer Stichverletzung selbst ins Krankenhaus gekommen war. Es lag der Verdacht nahe, dass er sich diese nicht selbst zugefügt hatte.

Der Verletze gab dann an, dass es in einer Wohnung in Meidling zu einem Streit zwischen ihm und einem bislang unbekannten Täter gekommen war. Die Ermittler machten sich auf den Weg zum Tatort, wo ein Zeuge befragt und Spuren gesichert wurden. Der Täter hatte flüchten können. Bei den Erhebungen stellte sich dann heraus, dass das Opfer ein Häftling ist, der gerade auf der Flucht war.

Nach der Behandlung im Spital wurde er wieder in die Justizanstalt zurückgebracht. In Lebensgefahr befand sich der 23-Jährige zu keinem Zeitpunkt.

