Mann stach Kontrahenten bei Streit in Wien in den Oberschenkel

Bei einem Streit am Franz-Josefs-Kai in der Wiener-Innenstadt in der Nacht auf Sonntag hat ein 28-jähriger Mann einem 27-Jährigen mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen. Ein Zeuge entwaffnete den Mann, die alarmierten Polizisten nahmen den türkischen Staatsbürger fest, berichtete die Exekutive. Der Grund für den Streit ist nicht bekannt.

Neben dem 27-Jährigen wurde auch der Zeuge leicht verletzt. Beide wurden von der Wiener Berufsrettung an Ort und Stelle erstversorgt.