Mann soll Wohnung der Ex-Freundin verwüstet haben

Der Mann leugnet, mit der Sachbeschädigung etwas zu tun zu haben. Jedoch als die 41-Jährige in die Wohnung kam, waren der Induktionsherd, der Ofen, der Fernseher und der Kühlschrank beschädigt, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Wie der 38-Jährige in die Wohnung gekommen ist, ist unklar. Als die 41-Jährige nach Hause kam, sah sie die Verwüstung und holte die Polizei. Sie äußerte den Verdacht, dass es ihr Ex-Freund gewesen sein könnte, da er das verliebte Paar zuvor mit dem Umbringen bedroht hatte. Die Beamten trafen den 38-Jährigen in seiner Wohnung an und nahmen ihn vorläufig fest. In den Räumlichkeiten wurde auch Cannabis gefunden und sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt. Zudem wurde der Ex wegen der Missachtung einer einstweiligen Verfügung angezeigt. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Drohung und Sachbeschädigung ermittelt.