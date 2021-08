Mann soll Partnerin aus Fenster gestoßen haben: Frau schwer verletzt

Nach einem Fenstersturz in der Nacht auf Dienstag in Wien-Liesing sind die genauen Umstände noch unklar, berichtete Polizeisprecher Mohamed Ibrahim am Mittwoch auf APA-Nachfrage.

Ein 23-Jähriger Mann soll seine Partnerin (22) aus dem zweiten Stock eines Mehrparteienhauses gestoßen haben. Das Opfer wurde mit schweren, nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, der Verdächtige festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

Doch die ersten Angaben der beiden Beteiligten seien widersprüchlich, so Ibrahim. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien sind im Gange, im Laufe des Mittwochs sollen weitere Einvernahmen durchgeführt werden. Nach den bisherigen Erkenntnissen gab es einen Streit zwischen dem Paar, bevor die Frau aus dem Fenster stürzte. Der Tatverdächtige soll die Frau anschließend wieder in die Wohnung getragen und kurze Zeit später gegen 1.45 Uhr die Rettung verständigt haben.

