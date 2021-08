Festnahme nach Gewalt an Lebensgefährtin in Wien-Favoriten

Kurz nach Mitternacht wurde die Polizei am Mittwoch wegen mutmaßlicher Gewalt in eine Wohnung in Wien-Favoriten gerufen.

Der Polizei öffnete eine weinende Frau die Tür und gab an, dass ihr 19-jähriger Lebensgefährte die Wohnungseinrichtung demoliert habe. Die 24-Jährige habe sich im Badezimmer eingeschlossen und der Mann soll die Tür aufgebrochen, sie gewürgt und kurzzeitig ihren Kopf unter Wasser gedrückt haben.

Bei der Frau konnte man Würgemale am Hals feststellen. In der Wohnung befand sich ein österreichischer Staatsbürger, der festgenommen wurde. Gegen ihn wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen.

