Mann soll Partnerin (23) aus dem Fenster gestoßen haben

In der Nacht auf Dienstag soll es in Wien-Liesing zu einer brutalen Auseinandersetzung zwischen einem 23-jährigen Äthiopier und seiner 22-jährigen Lebensgefährtin gekommen sein. Der Mann steht im Verdacht, die Frau aus dem Fenster eines Mehrparteienhauses aus mehreren Metern Höhe gestoßen zu haben.

Der Tatverdächtige soll die schwerverletzte Frau danach wieder in die Wohnung getragen und kurze Zeit später die Rettung gerufen haben. Das Opfer wurde mit schweren, zum Glück nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, hieß es am Dienstag bei der Polizei. Der mutmaßliche Täter wurde laut Polizeisprecher Mohamed Ibrahim am Tatort festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Derzeit sind die genauen Umstände des Vorfalls noch Teil von Ermittlungen des Landeskrimi-nalamts Wien, so die Polizei.