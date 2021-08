Mann soll Bekannten mit Schusswaffe bedroht haben und geflüchtet sein

Ein 34-jähriger Mann alarmierte am Montagnachmittag in Wien die Polizei. Er gab an, ein 40-jähriger Bekannter habe ihn in der Katharinengasse mit einer Schusswaffe bedroht. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin mit einem Auto, kehrte aber kurze Zeit später an den Vorfallsort in Wien-Favoriten zurück.

Die Polizisten, die mittlerweile auch eingetroffen waren, konnten den 40-Jährigen vorläufig festnehmen. Eine Schusswaffe wurde aber weder bei der Personen- noch bei einer Wohnungsdurchsuchung aufgefunden.

Gegen den mutmaßlichen Täter wurde dennoch ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Serbe in eine Justizanstalt gebracht.

