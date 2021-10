Mann schlug Bekannten mit Schusswaffe auf den Kopf

Ein Streit unter Bekannten ist in der Nacht auf Samstag auf der Quellenstraße in Wien-Favoriten eskaliert: Ein 29-Jähriger soll dabei einem 28-Jährigen mit einer Schusswaffe auf den Kopf geschlagen haben. Das Opfer rief die Polizei und die Beamten konnten den mutmaßlichen Täter schnell anhalten. Bei der Durchsuchung des Verdächtigen fanden die Polizisten zwar keine Waffe, aber ein Säckchen mit weißem Pulver.

Der 28-Jährige wurde nach notfallmedizinischer Versorgung durch die Rettung in häusliche Pflege entlassen. Sein Kontrahent befand sich am Samstag in polizeilicher Anhaltung, berichtete die Exekutive.