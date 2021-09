Mann schlägt und beißt ehemalige Kollegen im Geschäft

Am Donnerstagmorgen besuchte ein 37-Jähriger ein Geschäft in der Heiligenstädter Straße in Wien-Döbling, wo er früher gearbeitet hatte.

Im Geschäft dürfte er ohne Vorwarnung einen Angestellten mit einem Faustschlag verletzt haben. Andere Mitarbeiter versuchten den Mann zu beruhigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Dabei habe der Mann einen weiteren Angestellten in die Hand gebissen.

Der aggressive Mann konnte nicht zur Ruhe gebracht werden und drohte den Personen mit dem Tod. Die Polizei konnte den Mann schließlich festnehmen und in eine Justizanstalt bringen.

