Mann ruft wegen Ehestreits Wiener Polizei und wird festgenommen

Ein 45-Jähriger hat am Mittwoch wegen eines Ehestreits den Wiener Polizeinotruf gewählt. Seine Frau habe ihn in der Wohnung im Bezirk Wien-Favoriten gebissen und geschlagen, gab er an. Die Ehefrau hingegen berichtete den Polizisten dann, seit Jahren unter der Gewalttätigkeit ihres Mann zu leiden. Der 13-jährige Sohn des Paares gab zudem an, der Vater habe ihm einmal einen Kugelschreiber in den Oberschenkel gerammt. Der Mann wurde festgenommen.

Der Afghane soll seine Frau nach deren Angaben seit 2006 fortlaufend geschlagen haben, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich. Auch sexuelle Übergriffe habe sie ertragen müssen. „Aufgrund der Schilderungen wurde der 45-Jährige über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht“, so der Sprecher. Gegen ihn wurde zudem ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Tochter mit dem Umbringen bedroht

Ebenfalls um Gewalt in der Familie mussten sich Polizisten im Bezirk Wien-Landstraße am Mittwoch kümmern. Ein 46-Jähriger soll trotz einstweiliger Verfügung gegen ihn mehrmals zur Wohnung seiner Frau gekommen sein. Der österreichische Staatsbürger habe offenbar auch versucht, die Wohnungstür aufzubrechen, allerdings vergeblich.

Dabei traf er auf seine 24 Jahre alte Tochter und drohte ihr, sie umzubringen. Der 46-Jährige wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Auch gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.