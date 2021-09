Mann nach Fahrrad- und Ladendiebstahl in Favoriten festgenommen

Eine Zeugin beobachtete am Dienstagmorgen im Bereich des Quartiers Belvedere in Wien-Favoriten einen mutmaßlichen Fahrradraub.

Die Frau verständigte zwei Sicherheitsmitarbeiter, die den Mann anhalten konnten. Zuvor soll der Mann das Fahrradschloss mit einem Bolzenschneider aufgebrochen und versucht haben, das Fahrrad zu stehlen.

Die Beamten konnten den Mann im Zuge der weiteren Ermittlungen mit einem Ladendiebstahl in Wien-Margareten vom 20. September in Verbindung bringen. Derzeit befindet sich der 37-jährige Österreicher in einer Justizanstalt.

