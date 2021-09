Fußgänger drohte Polizisten bei Flucht mit einem Mobiltelefon

In der Nacht auf Mittwoch soll ein Mann am Währinger Gürtel in Wien-Alsergrund die Fahrbahn bei Rotlicht überquert haben.

Die Polizisten wollten den 32-jährigen Deutschen kontrollieren, weshalb er einen schwarzen Gegenstand in die Hand genommen und in Richtung der Beamten gezielt haben dürfte.

Der 32-Jährige versuchte zu flüchten und bei der Anhaltung soll er einen Beamten verletzt haben, weshalb er festgenommen wurde. Bei dem schwarzen Gegenstand handelte es sich um ein Mobiteltelefon.

