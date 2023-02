Mann mit über 100 km/h in 30er-Zone geblitzt

Am Samstagabend hatten sich Polizisten in Wien-Donaustadt mit einem mobilen Radarmessgerät auf die Suche nach Rasern gemacht. Gegen 20 Uhr bekamen sie dann ein besonders schnelles Exemplar vor die Linse: Ein Pkw-Lenker war auf der Ostbahnbegleitstraße, in der nur 30 km/h erlaubt sind, mit 102 km/h unterwegs.

Dem Lenker droht nun ein Führerscheinentzug.

