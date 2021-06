Mann in Wien von Freundin mit Messer bedroht

Sonntagnacht soll eine 26-Jährige in der Wurmsergasse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ihren 28-jährigen Freund mit einem Messer und Pfefferspray bedroht haben. Zuvor wurde der Mann im Zuge eines Streits durch Ohrfeigen, Schläge ins Gesicht und Bisse an den Unterarmen verletzt, hieß es in einer Aussendung der Polizei. Die deutsche Staatsangehörige gab an, sie hätte sich lediglich verteidigen wollen.

Das Messer und der Pfefferspray wurden sichergestellt und es ein vorläufiges Betretungs- und Annäherungsverbot wurde ausgesprochen. Laut Polizei habe es zwischen den beiden schon mehrere Vorfälle gegeben, wo auch der 28-Jährige weggewiesen wurde. Vergangenen Sonntag wurde allerdings die Frau als Aggressorin identifiziert. Beim Eintreffen der Polizei schien die 26-Jährige gefasst, der bedrohte Partner war hingegen verängstigt und aufgelöst.

