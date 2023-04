Mann in Wien erstochen und mit Säure übergossen: Strafe verringert

Das Berufungsgericht in der südungarischen Stadt Szeged hat am Mittwoch die Strafe für eine Ungarin, die im Frühjahr 2019 ihren Lebensgefährten in Wien erstochen haben soll, rechtskräftig von 17 auf 13 Jahre Haft reduziert. Als Begründung wurde angeführt, dass der Mord nicht als Vorsatztat eingestuft werden könne.

Laut der Nachrichtenagentur MTI hatte die Angeklagte betont, die Bluttat nicht geplant zu haben. Sie hatte zugleich das Gericht ersucht, die Urteilsverkündung zu verschieben, da sie keine Möglichkeit gehabt hätte, die digital übermittelten Dokumente zu studieren.