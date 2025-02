Mann ging im Wiener Prater auf Frau mit Hund los

Eine 63-Jährige und ihr Hund sind am Mittwoch bei einer Wiese im grünen Wiener Prater im Bezirk Leopoldstadt angegriffen worden. Ein 41-Jähriger ging offenbar mit einer Aluminiumstange auf die Frau und ihren Begleiter, einen portugiesischen Wasserhund, los. Während die Tierbesitzerin den Schlägen auswich und unverletzt blieb, rief eine Zeugin die Polizei. Der Mann wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und der versuchten schweren Körperverletzung angezeigt.

Das verängstigte Opfer schilderte den Beamten der Polizeiinspektion Ausstellungsstraße am Einsatzort den Vorfall so: Der ihr unbekannte Mann habe sie beschimpft und mehrmals mit dem Umbringen bedroht. Bei der über einen Meter langen Aluminiumstange, mit der er mehrfach versucht haben soll, auf die 63-Jährige und ihren Hund einzuschlagen, handelte es sich um einen Jonglierstab, sagte Polizeisprecherin Anna Gutt am Donnerstag. Die "Tatwaffe" wurde sichergestellt.