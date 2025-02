47-Jährige im Wiener Prater getötet: Mann festgenommen

Eine 47-Jährige ist in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Leopoldstadt im Prater getötet worden. Die Landespolizeidirektion Wien bestätigte entsprechende Medienberichte gegenüber der APA.

Ebenfalls noch in der Wohnung befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 20-jähriger Österreicher. Die Beamten nahmen den Mann wegen Mordverdachts fest, er gilt als dringend tatverdächtig und befindet sich derzeit in Gewahrsam . Informationen, wonach es sich bei den beiden um ein Paar handelt, wollte ein Sprecher der Landespolizeidirektion zunächst nicht bestätigen.

Der Tatverdächtige gab noch in der Wohnung an, sich nur gegen angebliche Angriffe der Frau gewehrt zu haben, hieß es vonseiten der Polizei. Am Tatort erfolgte noch am Dienstagabend eine umfassende Spurensicherung, auch eine Gerichtsmedizinerin war vor Ort.

Opfer und Verdächtiger kannten sich

"Vernehmungen und Ermittlungen nach dem Motiv sowie weiteren Hintergründen der Tat laufen auf Hochtouren. Das Opfer und der Tatverdächtige sollen sich bereits vor der Tat bekannt gewesen sein", schreibt die Polizei in einer Aussendung.