Frau starb nach Prügelattacke: Verdächtiger nun tot aufgefunden

Es sind laute Schreie, die am Vormittag des 4. Oktobers die Polizei auf den Plan rufen: In einer Wohnhausanlage in Wien-Hernals schlagen Bewohner Alarm, ein Mann soll seine Frau auf der Loggia der gemeinsamen Wohnung mit einem Ast geschlagen haben, wie Ohren- und Augenzeugen bestätigen.

Als die Einsatzkräfte zu der angegeben Wohnung stürmen, öffnet ihnen ein 66-Jähriger die Tür, der sich widerstandslos festnehmen lässt. Für seine Frau, eine 62-Jährige , kommt jedoch jede Hilfe zu spät; der Notarzt versucht, sie wiederzubeleben, doch sie verstirbt noch an Ort und Stelle.

Nun, fast drei Monate später, gibt es eine neue Wendung in dem Fall: Der Tatverdächtige wurde am Morgen des 31. Dezembers tot aufgefunden, wie die Tageszeitung Heute berichtet. Er war in der Klinik Wien-Ottakring untergebracht.

Unmittelbar nach der Tat wurde die Untersuchungshaft verhängt, der 66-Jährige schwieg jedoch eisern zu dem Vorfall und seinen Motiven. Nach einem Aufenthalt in einer Justizanstalt wurde er laut dem Bericht in der psychiatrischen Abteilung in der Klinik untergebracht. Er soll unter psychischen Problemen gelitten haben.