Frau in Wohnung in Wien-Favoriten getötet: Lebensgefährte festgenommen

Eine Frau ist Sonntagfrüh in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Wien-Favoriten umgebracht worden. Wie Polizeisprecherin Julia Schick der APA bestätigte, wurde ihr Lebensgefährte als Tatverdächtiger festgenommen. Der Tatort lag demnach im Favoritner Bezirkskern. Laut Polizeisprecherin Julia Schick wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos alarmiert.

An der betreffenden Adresse fanden sie in der Wohnung einen 39-jährigen Mann und eine leblose Frau. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Sie wies Verletzungen im Halsbereich auf, die Schick zufolge auf Fremdverschulden hindeuteten. Wie die Verletzungen konkret zustande kamen, war vorerst noch nicht klar. "Ein Messer oder ähnliche spitze Gegenstände", sei, so Schick am Nachmittag, jedoch auszuschließen. Zunächst wurde vermutet, dass die Frau erwürgt wurde.

Langjährige Beziehung Klarheit sollte hier eine Obduktion erbringen. Der 39-jährige österreichische Staatsbürger, der offenbar in einer langjährigen Beziehung mit dem deutlich älteren Opfer stand, wurde festgenommen. "Die Einvernahmen laufen jedoch noch", sagte Schick. Hinweise auf das Motiv gab es zunächst nicht. Das Landeskriminalamt Wien übernahm die Ermittlungen.

Hilfe für Betroffene In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei: der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at;

beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at;

der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: www.interventionsstelle-wien.at

beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719

beim Frauenhaus-Notruf unter 057722

den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133. Hilfe für Menschen mit Suizidgedanken: Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at

Zwischen 1. Jänner und 25. August sind damit in Österreich zumindest 15 Frauen einem Femizid zum Opfer gefallen. Erst Anfang August war eine 29-Jährige in einer Wohnung in Wien-Meidling tot aufgefunden worden. Ihr Ehemann wurde einen Tag später in Berlin festgenommen.