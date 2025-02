Mord in Baden: 81-Jährige Frau in ihrer Wohnung erschlagen

Wie Polizeisprecher Johann Baumschlager gegenüber dem KURIER bestätigt, wurde am Montag in Baden an einer privaten Wohnadresse die Leiche einer etwa 80-jährigen Frau entdeckt. Das Opfer wies massive Schädelverletzungen auf. Deshalb bestand rasch der Verdacht auf ein Gewaltverbrechen, so die Polizei.