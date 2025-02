Täter flüchtig: Frau bei Handtaschenraub in Mariahilf niedergestochen

Eine 24-Jährige ist am Samstagmorgen in Wien-Mariahilf von einem Unbekannten, der ihr die Handtasche rauben wollte, mit einem Messer attackiert und niedergestochen worden.

Das berichtete die Landespolizeidirektion am Sonntag. Die Frau hatte sich demnach zur Wehr gesetzt, nachdem sie der Täter in räuberischer Absicht zunächst zu Boden gestoßen hatte. Darauf habe ihr der Mann einen Bauchstich versetzt, sagte ein Polizeisprecher der APA. Vom Täter fehlt vorerst jede Spur.

Passant fand Frau am Gehsteig

Der Überfall ereignete sich nach 4.00 Uhr in der Webgasse. Das Opfer befand sich am Heimweg, als ihr der Täter die Handtasche zu entreißen versuchte und in weiterer Folge zustach.

Ein Passant fand die Niedergestochene am Gehsteig liegend vor und alarmierte die Polizei. Die Frau war ansprechbar und konnte vor ihrer Überstellung in ein Spital noch Angaben zum Tathergang machen.