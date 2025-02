21-Jähriger nach Messerstecherei in Wien-Neubau festgenommen

Ein 21-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag nach einer Messerstecherei in der Lindengasse in Wien-Neubau festgenommen worden. Bewohner einer Wohnhausanlage hatten gegen 1.30 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem es auf der Straße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen war.